Lelijk handschrift? Dan zou je weleens boven-gemiddeld intelligent kunnen zijn

Ben jij zo iemand die al je hele leven lelijk schrijft? Die steevast opmerkingen krijgt over je geschrift? Die jaloers is op het elegante schrijven van een ander? Wel, goed nieuws, want je hanenpoten zouden weleens een bewijs van intelligentie kunnen zijn.

Dat is alvast wat een nieuw onderzoek van de University of Yale beweert. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in The American Journal of Psychology en wijzen op het verband tussen een boven-gemidddeld IQ en een ‘lelijk’ schrift.

Kinderen

Volgens de studie heeft dat verband alles te maken met de snelheid waarmee een persoon denkt. Boven-gemiddeld intelligente mensen denken sneller en hun hand kan dus hun denken niet volgen. Dat resulteert in lelijke kribbels, onleesbare tekens en een hoop afkortingen. Het onderzoek werd wel enkel gevoerd op kinderen. Bij hen is er dus een aantoonbaar verband, voor volwassenen blijft het wachten op bijkomende studies om het verband te bevestigen.