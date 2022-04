Lekker vanuit bed werken? Zo draag je zorg voor je lichaam

Als er één goed ding uit de coronacrisis is gekomen, is het wel dat we af en toe nog eens van thuis uit mogen werken. Doe jij dat soms ook vanuit je bed? Neem dan deze maatregelen, je lichaam zal je dankbaar zijn.

Lekker in bed werken, héérlijk! Het is knus, gezellig en makkelijk. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen lichamelijke kwaaltjes ontwikkelen?

Gebruik kussens

Als je tegen de muur leunt met je rug, ondersteun je onderrug dan met een kussen. Als je dat niet doet, kan dat nefast zijn voor je postuur. Maar het kussen kan er ook voor zorgen dat je af en toe inzakt. Let daar dus op en zet je weer recht van zodra je merkt dat je er als een halve aardappel bij zit.

Beweeg regelmatig

Sta regelmatig op en stap wat rond. Dit moet voorkomen dat je pijnlijke kwaaltjes krijgt. Zo kan je af en toe eens met je voeten stampen op de grond zodat de bloedcirculatie blijft gaan, span ook je benen billen op. Maak ook eens een rollende bewegingen met je schouders en om je nek te helpen kan je je oor naar je schouder brengen.

Het juiste materiaal

In plaats van je laptop rechtstreeks op je schoot te zetten, schaf je beter een bedtafeltje aan. Liefst eentje waarbij je de hoogte kan instellen zodat je je laptop optimaal kan gebruiken.