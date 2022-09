Last van snurken? Plak je mond dan dicht (video)

Het klinkt misschien heel eng, maar volgens het internet is je mond dichtplakken de ideale oplossing tegen een stinkende adem, een slechte slaap én snurken. Maar is het wel zo onschuldig als het lijkt, en vooral: werkt het echt?

Het klinkt even simpel als geniaal: als je wilt stoppen met snurken, plak dan toch gewoon je mond toe voor het slapengaan. Zo verplicht je jezelf om door je neus te ademen. Want, zo blijkt, neusademen is veel gezonder voor je. Je zou onder meer minder dorst hebben doorheen de nacht, en beter uitgerust opstaan met een frisse adem. Bovendien is je neus beter geschikt om afvalstoffen en bacteriën uit de lucht te filteren dan je mond. Je zou dus minder snel ziek worden.

‘Mouth taping’ is zelfs een heuse trend aan het worden op sociale media zoals TikTok. Op de populaire video-app werd de hashtag #mouththaping al meer dan 31,7 miljoen keer bekeken. Je vindt er honderden en duizenden filmpjes van mensen die vertellen waarom ze erbij zweren. En het kan zomaar eens zijn dat deze trend niet eens zo slecht voor je is.

Geen gesnurk

Slaapexperte Annelies Smolders van starttosleep.com geeft hen immers gelijk. «Uit onderzoek weten we dat neusademhaling inderdaad beter voor je is dan mondademhaling», zegt ze in Het Laatste Nieuws. «Ademen door je neus werkt op het parasympathisch systeem en zorgt zo voor meer ontspanning.»

Daarnaast heb je door te neusademen minder kans op snurken, minder tandproblemen, een minder droge mond en minder dorst ’s nachts. Schadelijk is het alleszins niet volgens de slaapexperte, op één voorwaarde: «Je moet tape gebruiken die geschikt is voor de huid.» Ducttape, schilderstape met schadelijke lijm of andere ssortgelijke exemplaren laat je dus maar beter achterwege.

Dat is allemaal wel goed en wel, maar slapen met een stukje plakband op je lippen kan allesbehalve comfortabel zijn. Daarvoor heeft de slaapexperte eigenlijk maar één advies: «Ga later slapen. Als je je slaap gedurende een week altijd maar blijft uitstellen, ga je uiteindelijk zo moe zijn dat je met een vingerknip in dromenland terechtkomt, met of zonder een stukje tape op je mond.» Hetzelfde geldt voor mensen die moeten slapen met een nachtbeugel of een masker tegen slaapapneu.

Post-its

Is het toch niets voor jou, zo’n velletje plakband op je lippen, maar wil je wel af van je gesnurk, slechte adem of wil je gewoonweg beter slapen? Dan kun je het jezelf ook aanleren, door bijvoorbeeld overdag al meer door je neus te ademen. «Hang desnoods overal post-its op met een neus erop: als je er overdag een gewoonte van kan maken, zal je in je slaap wel volgen», besluit de slaapexperte.