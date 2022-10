Last van je menstruatie? Deze voedingsmiddelen helpen (niet) tegen de pijn

Menstruatiepijn is niet om mee te lachen. Iedereen die er op tijd en stond mee te maken krijgt, weet dat je je op mindere dagen liefst van al zou verstoppen in bed, onder duizend-en-één dekens en met een warmwaterkruik op je buik. Helaas is dat niet altijd mogelijk en dus moeten we op zoek naar andere manieren om de pijn te stillen. Volgens een nieuw onderzoek zou voeding daarbij meer kunnen helpen dan gedacht.

Het zijn dokter Stephanie Faubion, medisch directeur bij de North American Menopause Society en Serah Sannoh van de Amerikaanse Rutgers University die de kwestie onder de loep namen. Met hun onderzoek hopen ze menstruatiepijn voor mensen wereldwijd te verlichten en bijvoorbeeld te vermijden dat jonge meisjes door hun pijn school moeten missen.

Geen koffie

Volgens Faubion en Sannoh concentreren we ons best op voeding die veel omega-3-vetzuren bevat. «Die veminderen de ontstekingsreacties. En dat is belangrijk, want de spieren in je baarmoeder trekken juist samen onder de invloed van prostaglandinen, wat hormonale stoffen zijn die actief worden bij ontstekingsreactie», aldus het onderzoek. Concreet stop je je dieet best vol vette vis, eieren en groenten. Omega-6-vetzuren, voornamelijk aanwezig in plantaardige oliën, en koffie vermijd je dan weer best, omdat die net meer krampen kunnen veroorzaken.