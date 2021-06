Last met opstaan? Met deze tips geraak je zo uit je bed

Wat je absoluut niet mag doen, is je wekker op ‘snooze’ zetten. Je zal snel merken dat het een gewoonte wordt en uiteindelijk kan je niet meer zonder. Je kan best gewoon direct uit je bed stappen wanneer je wekker afgaat. Kom ook meteen in beweging om je lichaam te activeren. Zo heb je ook niet meer het gevoel dat je nog moet slapen.

Ga op tijd slapen

Dit heb je misschien al vaak gehoord, maar het werkt wel. Op welk tijdstip je dan precies moet slapen, kan je bepalen volgens je leeftijd. Ben je tussen de 18 en 25 jaar? Dan heb je gemiddeld 7 tot 9 uur slaap nodig. Stel dat je elke dag om 8 uur moet opstaan dan kan je best rond 23 uur gaan slapen. Natuurlijk moet je ook zelf een beetje aanvoelen of het tijd is om in je nest te kruipen.

Zet je wekker niet naast je bed

Zet je wekker niet vlak naast je bed want zo hoef je gewoon maar je arm uit te steken en je wekker staat al af of op snooze. Plaats je klok ergens anders in je slaapkamer, want dan moet je wel opstaan. Tenzij je liever de hele tijd naar dat vervelende geluid wil luisteren.