Laat die zomer maar komen: festivals zijn goed voor je gezondheid

Het lijkt moeilijk te geloven. De gemiddelde festivalganger bouwt op enkele dagen tijd namelijk een enorm slaaptekort op en je alcoholconsumptie gaat door het dak. En hoewel dat inderdaad twee aandachtspuntjes zijn, kunnen festivals ook duidelijk een positieve impact op je gezondheid hebben.

Muziek en festivals

En dat zuigen we niet uit onze duim. Uit een onderzoek van Daisy Fancourt, hoofddocent epidemiologie aan de University College London, blijkt namelijk dat live muziek - ongeacht het genre - een kalmerend effect op ons heeft. Bovendien zou het voor vijftigplussers een ideale manier zijn om te strijden tegen depressie en geheugenverlies.

Een onderzoek van Julie Ballantyne, verbonden aan de University of Queensland, heeft het dan weer over de positieve effecten van de festivalervaring in het bijzonder. Door even te breken met de dagelijkse sleur krijgen festivalgangers de kans om na te denken over hun leven, wat erg belangrijk is voor onze mentale gezondheid. Ga je naar een festival met je vrienden, dan zijn de gezondheidsvoordelen nog groter. Ze wijst wel op het negatieve effect van elementen als alcohol, drugs en slaapgebrek, die de positieve impact van festivals sterk kunnen reduceren.