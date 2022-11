Kwart van Belgen staat open voor BDSM: «Vooral bondage is populaire fetisj»

Jana van Blind Getrouwd is lang niet de enige! 1 op de vier (26%) seksueel actieve Belgen wil wel eens ruwere seks uitproberen maar weet niet hoe eraan te beginnen. Drie op 10 Belgen zeggen dat ze BDSM (afkorting voor bondage, dominantie, sadisme en masochisme) een gezonde vorm van het beleven van intimiteit en seksualiteit vinden. Dat is een stijging van 5% tegenover 2019 toen diezelfde vraag werd gesteld tijdens een onderzoek van Babylon Loveshop.

Daarnaast zeggen 6 op de 10 Belgen dat hun seksleven soms wel wat pikanter mag. Die extra spice vinden Belgen steeds vaker bij BDSM. «Het is een trend die we duidelijk merken in de verkoopcijfers van ons BDSM-gamma. 17% van de aankopen bij de groep Babylon Loveshop komen uit de categorie Fetisj en BDSM. 1 op de 3 klanten kocht bij ons al een product uit die categorie», klinkt het.

Populairste fetisj blijft bondage

«Sommige mensen zijn tijdens corona meer beginnen eten, anderen zijn beginnen sporten en nog anderen hebben hun seksualiteit (her)ontdekt», zegt Babylon Loveshop. «Niet alleen seksspeeltjes verkopen als zoete broodjes maar ook BDSM-artikelen doen het goed. Maar liefst een kwart van de Belgen (23%) maakt gebruik van bondage materiaal (handboeien, koord, etc.) in de slaapkamer of tonen hierin interesse. In 2019 was dit amper 1 op 5 Belgen (18%).» Black Friday bij Babylon Loveshop wordt dan ook omgetoverd tot Dark Friday, met extra veel korting op BDSM-artikelen.

Het onderzoek peilde tot slot naar de meest populaire fetisjen bij de Belgen. Bondage staat met stip op één (7%), daarna volgt rollenspel (4%), nylonkousen (4%) en voeten (3%). Belgen wil het liefst eens het zweepje (18%) uittesten, elektrostimulatie (13%) of een fetisj/BDSM-outfit (8%).