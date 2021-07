Kust bereidt zich voor op eerste zonnig zomerweekend

Komend weekend wordt volgens de voorspellingen het eerste zonnige weekend van de zomervakantie aan zee. Met het bouwverlof en de nationale feestdag in gedachten, verwacht de kust heel wat volk. Volgens cijfers van provinciebedrijf Westtoer verwachten kusthotels alvast een topweekend. Ook voor de midweek van maandag tot vrijdag en het volgende weekend is de hotelbezetting hoog. Opvallend: zo’n 20 procent van de boekingen komt uit het buitenland, wat in de lijn ligt met de zomer van 2019.

«Het is duidelijk dat toeristen uit de buurlanden de weg naar de kust terugvinden, een tendens die zich aftekent sinds half juni», aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer. De toeristische verhuurkantoren (kustvakantiewoningen) melden dat ze quasi tot volledig volzet zijn voor de komende weken. Zo’n 90 procent van de boekingen gebeurt door binnenlandse toeristen.

Maatregelen

Ondertussen nemen badsteden de nodige maatregelen. Zo is in Oostende het aanmeldingssysteem voor de centrumstranden opnieuw geactiveerd. Deze keer wordt het systeem van 17 juli tot en met woensdag 21 juli opgestart. Het systeem is actief op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand, dus van aan het Zeeheldenplein (Rock Strangers) tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Op de andere stranden is er geen aanmelding nodig. Verder zijn de gewoonlijke crowd control maatregelen van kracht in de badstad. Vooral vanaf vrijdag verwacht burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) heel wat reservaties te ontvangen. «Ik kan zeggen dat wij er klaar voor zijn. Bovendien zullen we via de nieuwe databank amokmakers kunnen identificeren en bij problemen voeren we een plaatsverbod in indien nodig.»

Ook in Blankenberge, traditioneel populair bij dagjestoeristen, zijn de nodige maatregelen getroffen. Strandcoaches, stewards, en politie zullen samenwerken om de stromen vanop de treinen in goede banen te leiden. «Overdag zal het laag water zijn, wat zorgt voor voldoende ruimte op de stranden. We verwachten drukte en mooi weer maar geen hittegolf en dat is al een risicofactor minder», zegt burgemeester Daphné Dumery (Open Vld).