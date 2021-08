Krijg volgende week een gratis pot Ben & Jerry’s thuisgeleverd

Wanneer de temperaturen de hoogte in gaan, sprinten we massaal naar het dinchtsbijzijnde ijskraam - of naar de supermarkt - voor wat verkoeling. De zomer is nu eenmaal het ideale excuus om elke dag een ijsje naar binnen te spelen. Dit jaar lieten de warme temperaturen echter lang op zich wachten, maar nu is het eindelijk zo ver en dat wil Ben & Jerry’s vieren.