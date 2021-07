Koninklijk Paleis opent opnieuw zijn deuren voor publiek, dat nieuwigheid te zien krijgt

Op vrijdag 23 juli, twee dagen na de nationale feestdag, opent het Koninklijk Paleis in Brussel naar jaarlijkse traditie zijn deuren voor het publiek. Tickets zijn gratis, maar moeten vooraf gereserveerd worden via de website van het Koninklijk Paleis. Nieuw dit jaar is een wandeling langs de binnentuin. Dat meldt het Koninklijk Paleis maandag in een persbericht.