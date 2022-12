Koken met seizoensgroenten: Drie heerlijke recepten met wintergroenten

Het is guur buiten en het begint in de namiddag al donker te worden. Omdat de dagen kort zijn, verlangen we naar lange avonden binnen met verwarmende maaltijden. Denk aan stevige soepen en rijkelijk gevulde risotto, maar ook aan winterse stoemp met aardappelen en groenten. De winterse keuken heeft genoeg te bieden om samen lekker lang te genieten van het avondeten.

Wie graag met het seizoen mee eet heeft ook veel geluk in de wintermaanden. In België worden dan veel heerlijke groenten geoogst. Het zijn bijvoorbeeld hoogtijdagen voor de rodekool, aardpeer, wortel, prei en knolselder. Het feit dat de groenten vers van de pers zijn, komt de smaak en kwaliteit ten goede én seizoensgroenten zijn minder belastend voor het milieu. De weersomstandigheden voor seizoensproducten zijn in het ‘eigen’ seizoen namelijk optimaal en dus is het oogsten ervan minder belastend voor het milieu. Hello Fresh deelt drie topgerechten met Belgische wintergroenten.

1. Winterse groente-roast met halloumi en rodekool

Dit voedzame gerecht met Midden-Oosterse twist is er een om je vingers bij af te likken. De vrolijke kleur van rodekool zorgt ervoor dat zelfs de donkere dagen kleur krijgen. Deze typische wintergroente scoort daarnaast in vergelijking met veel andere groenten hoog op het gebied van calcium, vezels en vitamine C en is dus een echte ziekteremmer.

ingrediënten

1 Knoflookteen

200 gram Zoete aardappel

1 Rode ui

1 Aubergine

100 gram Gesneden rodekool

3tl Midden-Oosterse kruidenmix

1 stuk Halloumi

2 Pitabroodjes

3tl Gedroogde oregano

10 gr Verse bladpeterselie

2tl suiker

3el olijfolie

4el rodewijnazijn

1 Verwarm de oven voor op 200 graden. Pers de knoflook of snijd fijn. Snijd de zoete aardappel in parten. Snijd de aubergine in blokjes. Voeg de zoete aardappel, de knoflook, de rodekool en de aubergine toe aan een kom. Meng met de Midden-Oosterse kruiden, 1 el olijfolie per persoon en een snuf zout.

2 Verdeel de zoete aardappel, rodekool en aubergine over een bakplaat met bakpapier. Bak 25 - 30 minuten in de oven of tot de groenten gaar zijn. Snipper de rode ui. Meng de rode ui in een kom met per persoon: 2 el rodewijnazijn, 1 tl suiker en een snuf zout. Bewaar apart maar schep af en toe om.

3 Snijd ondertussen de halloumi in plakken. Snijd de pita in punten. Meng de halloumi en pita met 1/2 el olijfolie per persoon en de helft van de oregano in een kom.

4 Voeg de halloumi en pitapunten toe aan de bakplaat met bakpapier en schep alle groenten goed om. Bak nog 10 - 15 minuten of totdat de halloumi goudbruin kleurt.

5 Snijd ondertussen de bladpeterselie fijn.

6 Verdeel de geroosterde groenten en halloumi over de borden. Garneer met de overige oregano, bladpeterselie en gepekelde rode ui. Serveer met de pitapunten.

2. Varkenshaas met pistache-tijmkorst

Met de knolselder kun je alle kanten op. Je kunt ermee koken, bakken, grillen, stoven en garen. Zelfs rauw is knolselder erg lekker. In dit recept is deze typische wintergroente gepureerd. De knolselder is namelijk perfect als gezonde aardappelvervanger omdat het minder zetmeel en calorieën bevat dan de aardappel.

Ingrediënten

2 tl gedroogde tijm

40 gram pistachenoten

2 Knoflooktenen

2 stuks varkenshaas

300 gram Knolselderij

300 gram Kruimige aardappelen

⅔ Appel

1 witloof

30 gram Mascarpone

2tl suiker

2el roomboter

1 Verwarm de oven voor op 180 graden. Hak de pistachenoten en de knoflook heel fijn en meng op een bord met de tijm, peper en zout. Houd wat van het pistachemengsel apart om als garnering te gebruiken. Rol vervolgens de varkenshaas door het pistachemengsel en druk aan tot een korst. Leg op een bakplaat met bakpapier en bak 10 - 20 minuten in de oven. Laat daarna een paar minuten rusten.

2 Breng ondertussen ruim water aan de kook in een pan met deksel voor de aardappelen en de knolselderij. Schil de knolselderij, weeg 150 g per persoon af en snijd in blokjes van 1 cm. Schil de aardappelen en snijd in grove stukken. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd in grove stukken.

3 Voeg de aardappelen, de knolselderij en een flinke snuf zout toe aan de pan met kokend water en kook in 17 - 20 minuten gaar. Voeg de laatste 2 - 3 minuten de appel toe. Giet af en laat zonder deksel uitstomen.

4 Snijd het witloof in de lengte doormidden. Verhit 1 el roomboter met de suiker in een koekenpan met deksel op middelhoog vuur en leg het witloof met de snijkant naar beneden in de pan. Breng op smaak met zout. Laat 10 minuten liggen, keer daarna om en laat met het deksel op de pan nog 5 - 7 minuten garen.

5 Stamp de aardappelen, de knolselderij, de appel en de mascarpone met een aardappelstamper tot er een fijne puree ontstaat. Breng op smaak met peper en zout.

6 Snijd de varkenshaas in plakken. Verdeel de puree en de varkenshaas over de borden. Serveer met het gekaramelliseerde witloof. Garneer met het apart gehouden pistachemengsel.

3. Risotto met krokante aardpeer en hazelnoten

De aardpeer wordt vaak onder de vergeten groenten geschaard. Zonde, want hij doet niet onder voor andere groenten die we wel dagelijks eten. De zoete en zachte smaak van aardpeer kun je vergelijken met artisjok en is op zijn best rond december. Redenen genoeg dus om met de aardpeer aan de slag te gaan. Benieuwd naar dit heerlijke Veggie-recept?

ingrediënten

1 Sjalot

1 Prei

150 gram Risottorijst

200 gram Aardpeer

30 gram Hazelnoten

½ stuk(s) Biologische citroen

5 gram Verse bladpeterselie

50 gram Comté

3 el roomboter

400 ml groentebouillon

1tl balsamicoazijn

1 Bereid de bouillon en voeg er per persoon 150 ml extra water aan toe. Snipper de sjalot. Snijd de prei in dunne halve ringen en was de prei. Verhit 1 el roomboter per persoon in een pan met deksel en fruit de sjalot 1 minuut op middelhoog vuur. Voeg de prei toe en bak nog 5 minuten.

2 Voeg de risottorijst toe aan de pan en bak al roerend 1 minuut. Voeg de witte balsamicoazijn en 1/3 van de bouillon toe en laat de rijstkorrels de bouillon langzaam opnemen. Roer regelmatig door.

3 Voeg zodra de bouillon door de risottokorrels is opgenomen weer 1/3 van de bouillon toe. Roer tot de risotto de bouillon weer heeft opgenomen en herhaal dit met de rest van de bouillon. De risotto is gaar zodra de korrel van buiten zacht is en nog een lichte bite heeft vanbinnen. Dit duurt ongeveer 20 - 25 minuten. Voeg eventueel extra water toe om de korrel nog verder te garen.

4 Schil of was ondertussen de aardpeer grondig en snijd hem in dunne plakjes. Hak de hazelnoten grof. Verhit de overige roomboter in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak de plakjes aardpeer 10 - 12 minuten, of tot ze goudbruin en zacht zijn. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de gehakte hazelnoten toe en bak nog 2 minuten mee.

5 Roer een scheutje warm of gekookt water door de risotto en haal van het vuur. Laat de risotto, afgedekt, 5 minuten staan. Rasp de schil van de citroen en pers de citroen uit. Snijd de verse bladpeterselie fijn. Roer vervolgens de comté en 1 tl citroensap per persoon door de risotto. Breng op smaak met peper en eventueel zout.

6 Verdeel de risotto over de borden en garneer met de aardpeer en de hazelnoten. Bestrooi naar smaak met de peterselie, citroenrasp en flink wat zwarte peper.