Kleding huren duurzaam? Toch niet, zeggen wetenschappers

Duurzaamheid is wellicht dé trend van de jaren 2000. Mensen denken na over hun consumptiegedrag, merken proberen aan de vraag te beantwoorden en wetenschappers gaan op zoek naar ecologische oplossingen voor de lange termijn. En toch slaan we soms de bal mis, zo blijkt.

De kledingindustrie is één van de meest vervuilende op wereldschaal en dus hoeft het niet te verbazen dat er binnen de sector wordt gezocht naar alternatieven. Want hoewel fast fashion zich dezer dagen nog verkoopt, zou daar weleens verandering in kunnen komen tijdens de komende jaren. De tweedehandsboetieks schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond en steeds meer merken hebben een lijn die gemaakt wordt van gerecycleerd textiel.

Grote merken adopteren de praktijk

Een eerder nieuw initiatief is de kledingverhuur, die vooral de afgelopen paar jaar aan populariteit won. Wat begon bij kleine, onafhankelijke winkels in hippe steden breidde zich langzaam maar zeker uit naar mainstream merken en de luxesector. Vandaag de dag zien we het maar al te graag als een manier om minder te consumeren, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en om onze garderobe binnen de perken te houden. Maar hoe mooi het in theorie ook moge klinken, in de praktijk is kledingverhuur niet dé duurzame oplossing van de toekomst. Integendeel, zo blijkt.

Een studie gepubliceerd in het Finse vakblad Environmental Research Letters onderzocht het fenomeen en kwam tot een verontrustende ontdekking. Kledingverhuur zou namelijk de meest vervuilende manier van kledingconsumptie zijn die de wetenschappers onderzochten. Ze legden met name vijf praktijken onder de loep: BASE (basisgebruik, inclusief weggooien achteraf), REDUCE (langdurig gebruik), REUSE (doorverkoop), RECYCLE (recyclage van de grondstoffen) en SHARE (verhuur).

Transport, verpakking en droogkuis

En die ecologische impact heeft vooral te maken met het transport en de verpakking, leggen de wetenschappers uit. Ook de droogkuis van de kledingstukken is niet bepaald een zegen voor het milieu. Slecht nieuws dus voor een groeiende sector die tegen 2029 naar schatting normaal zo’n 2,3 miljard waar zou zijn. Volgens Dana Thomas, auteur van het boek ‘Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes’, kunnen we het probleem deels oplossen door kledingverhuur te zien als iets occasioneels in plaats van als iets dat we op maandelijkse of zelfs wekelijkse basis doen. En volgens de auteurs van de studie zullen merken pas resoluut kiezen voor een écht groene aanpak in plaats van voor greenwashing wanneer ze daar door de wet toe verplicht worden. Wil je nu al je steentje bijdragen aan het milieu, dan is REDUCE de meest klimaatvriendelijke oplossing. Minder kopen en je kleding langer dragen is dé manier om je ecologische voetafdruk te verkleinen.