Kamagurka maakt voor Vandemoortele kunstwerk uit gerecycleerd plastic, en binnenkort kan het van jou zijn

Kamagurka maakte voor Vandemoortele in samenwerking met kunstorganisatie Kunstwerkt een heus kunstwerk uit gerecycleerd plastic. Daarnaast kan er vanaf 1 oktober via kunstveiling.be. op het kunstwerk geboden worden. De opbrengst gaat naar Plastic Bank ter ondersteuning van het terugdringen van oceaanplastic en de verbetering van levenskwaliteit bij gemeenschappen in kwetsbare kustgebieden. Voor het kunstwerk werd er gebruik gemaakt van het plastic dat verzameld werd tijdens georganiseerde en gesponsorde opruimacties. Naast hun Bottle for a Bottle-campagne, waarbij voor elke gekochte Vandemoortele fles, 1 plastic fles wordt tegengehouden en zo niet in de oceaan belandt, maakt ook dit kunstwerk deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Vandemoortele.

Het kunstwerk is een wiel met daarin een zandloper van flessen: een verwijzing naar ‘time is running out'. De zandloper is gevuld met gerecycleerde plastic korrels die als ze vallen het geluid van de zee nabootsen. Met een diameter van 1,40m is het ook een levensgrote stempel waarmee de tekst ‘earth limited edition’ in het zand kan worden geprint. Net zoals onze grote voetafdruk is deze afdruk een bewustwording dat we maar 1 planeet hebben waar we zorg voor moeten dragen. Bovendien is het lettertype het handschrift van Kamagurka. «Het wiel refereert daarnaast ook naar de eerste uitvinding van de mens. En hiermee gaan we terug naar het begin, een mogelijkheid om opnieuw te beginnen», aldus Kamagurka.

Duurzaamheidsstrategie Vandemoortele

«Onze producten kunnen tot op heden enkel in plastic flessen verpakt worden. Er zijn voorlopig geen alternatieve verpakkingen voor mayonaise, frituurolie of dergelijke die dezelfde bescherming kunnen bieden. Dus uiteraard zijn we er ons van bewust dat we veel plastic de wereld insturen, maar juist daarom zetten we bij Vandemoortele steeds in op duurzaamheid», vertelt Frédéric De Jaegere, Category & Brand Manager bij Vandemoortele. «Zo zijn veel van onze verpakkingen 100% recycleerbaar en bestaan ze binnenkort voor 30% uit gerecycleerd plastic (rPET). Vanaf nu werken we dus ook samen met Plastic Bank. Een extra stap naar een plasticvrije(re) wereld», vult De Jaegere aan. Zo kan je al een tijdje op alle Vandemoortele flessen het logo van Plastic Bank terugvinden. Zo weet de consument meteen dat bij de aankoop van die specifieke fles, er een fles minder in de oceaan belandt. Daarnaast hoopt Vandemoortele ook met dit kunstwerk een stapje in de juiste richting te zetten.

Niet alleen Vandemoortele, maar ook de kunstenaars, Bart Coussement, Stephan Janssens, Nastia Stefaniuk en Geerke Sticker, stonden de volle 100% achter dit initiatief.

Wordt dit werk van jou?

«Het was een unieke kans om mezelf en jonge talentvolle kunstenaars iets bij te leren via dit duurzame project van Vandemoortele. Creatief aan de slag gaan met plastic uit de natuur geeft een vernieuwende dynamiek aan kunst. Alles inspireert, zelfs plastic!», aldus Kamagurka. Luk Tas, coördinator bij Kunstwerkt vult aan: «Dankzij deze opdracht zijn kunstenaars aan de slag gegaan buiten hun comfortzone. Dit project wakkert veel aan in kunstenaars: duurzaamheid, experimenteren en co-creëren. En wat het eindresultaat werd, lag in hun handen.» De uitwerking van dit kunstwerk kwam mede tot stand door From Waste to Wind.

Ga je net zoals Vandemoortele voor een duurzame planeet? Bied vanaf 1 oktober dan op het kunstwerk en wie weet ben jij binnenkort eigenaar van een uniek kunstwerk van Kamagurka! Hier vind je al de nodige informatie.

Naast het grote kunstwerk wordt er ook een exclusieve print van Kamagurka geveild. Dus eerder fan van iets op papier? Ook hier vind je alle informatie.