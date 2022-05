Jumbo start ‘kletskassa’ in België

De Nederlandse supermarktketen Jumbo opent in het Antwerpse Balen een nieuwe supermarkt. Wie graag een praatje doet, kan er terecht bij een ’kletskassa’.

De nieuwe Jumbo die woensdag werd geopend is de negentiende van de Nederlandse keten in ons land. Er gaan zo’n 45 mensen aan de slag.

Voor het eerst introduceert Jumbo ook een ’kletskassa’, een concept dat eerder al in thuismarkt Nederland werd uitgerold. Die kassa komt er speciaal voor mensen die graag een praatje maken bij het afrekenen. «Met de kletskassa’s willen we bijdragen aan het signaleren en terugdringen van eenzaamheid en mensen op een laagdrempelige manier uitnodigen voor een praatje. We hebben als supermarktketen een belangrijke rol binnen de samenleving en zijn voor veel mensen een ontmoetingsplek», vertelt Peter Isaac, grote baas van van Jumbo België.