JOEPIE! Spotify lanceert een 1 euro-abonnement

Op Spotify kon je tot nog toe kiezen voor twee verschillende formules. Ofwel koos je voor de gratis versie, wat betekende dat je én de reclame voor lief moest nemen én slechts een beperkt aantal keer kon doorspoelen naar het volgende nummer. Ofwel ging je voor Spotify Premium, een dienst die met 9,99 euro per maand toch wat aan de dure kant is.

Spotify Plus

Vanaf nu komt daar verandering in, want het streamingplatform lanceert een 1 euro-abonnement. Op dit moment zit de formule nog in de testfase, wat concreet betekent dat de dienst slechts voor een beperkt aantal gebruikers beschikbaar is. Daar zou evenwel snel verandering in moeten komen. Met Spotify Plus, zoals het abonnement werd genoemd, heb je niet alleen toegang tot de hele catalogus, maar je kan ook onbeperkt doorspoelen. De reclame moet je er wel nog steeds bijnemen. Spotify hoopt dat het Plus-abonnement gebruikers die tot nog toe gratis luisterden zal kunnen overtuigen.