Je kan nu koninklijk picknicken in de tuinen van Buckingham Palace

Het Britse koningshuis is wellicht één van de bekendste ter wereld, maar dat betekent niet dat de Britse royals ook toegankelijk zijn voor het grote publiek. Want hoe geliefd de Queen ook moge zijn, ze houdt haar vrije tijd én haar optrekjes liever voor zichzelf. En ook haar tuinen waren lange tijd verboden terrein voor de doorsnee sterveling.

Daar komt nu echter verandering in. Geïnteresseerden kunnen voortaan namelijk de tuinen van Buckingham Palace bezoeken. Dat 39 hectare grote terrein werd in 1820 ingericht en was tot nog toe niet open voor het publiek.

Rozentuinen en picknickkleedjes

De opening van het park is niet alleen goed nieuws voor liefhebbers van het koningshuis, maar biedt tevens wat welgekomen rust aan eenieder die de drukke stad voor een weekendje of langer bezoekt. Bovendien kan je er meer dan duizend bomen, een rozentuin, bijenkorven en een hele verzameling aan (wilde) bloemen bewonderen.

Alsof dat nog niet genoeg nieuws was, krijgen bezoekers ook de mogelijkheid om te picknicken op één van de grasvelden in de tuin. Ze kunnen daarvoor uiteraard hun eigen gerief meebrengen, maar kunnen ook een souvenirtje kopen in de tuinen. Van een geruit picknickkleed tot geborduurde servetten, er is voor ieder wat wils. Wie het domein met eigen ogen wil bewonderen, zal daarvoor wel een ticket ter waarde van zo’n 19 euro moeten kopen én een tijdsslot moeten reserveren.