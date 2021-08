Je interieur afstemmen op je karakter maakt je gelukkiger

Iedereen is anders en ieder interieur is anders. En hoewel sommigen kiezen voor kant-en-klaar pakket, is dat blijkbaar toch niet zo’n goed idee. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat interieurinrichting belangrjker is dan eerst gedacht.

Ben jij iemand die je interieur om de zoveel tijd omgooit? Die uren door Pinterest scrolt om nieuwe ideeën op te doen die aansluiten bij je stijl? En ga je ook als je op vakantie bent op zoek naar plekjes waar je je qua interieurinrichting in kan vinden? Dan ben je goed bezig.

Rusthuis

Uit een onderzoek van de universiteit van Austin in Texas blijkt namelijk dat mensen die een interieur hebben dat aansluit bij hun karakter, gelukkiger zijn. Het onderzoek focuste zich met name op 65-plussers. «Mensen wiens persoonlijkheid past bij hun leefruimte rapporteren een beter welzijn. Ze voelen zich gelukkiger in het leven en hebben een beter humeur. Thuis is waar we ons kunnen uiten», aldus Karen Fingerman, een van de onderzoekers die deelnamen aan de studie, aan het vakblad The Gerontologist. Vooral bij zij die alleen wonen zou de theorie van toepassing zijn, omdat ze zo de grootste invloed kunnen uitoefenen op hun eigen interieur. De onderzoekers geven verder aan dat het erg belangrijk is om, bij het opruimen van het huis van een oudere persoon, dat in samenspraak te doen om te vermijden dat hij of zij zich niet meer thuis voelt. Bovendien kan het onderzoek een doorbraak vormen voor mensen die hun intrek moeten nemen in een rusthuis - hoe meer ze hun kamer kunnen personaliseren, hoe gelukkiger ze zullen zijn.