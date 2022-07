JBC kondigt samenwerking aan met DEZE razendpopulaire zangeres

JBC pakt dit najaar uit met een langdurige samenwerking met CAMILLE. De exclusieve collectie zal niet alleen te verkrijgen zijn in JBC-winkels, maar ook in de gloednieuwe JBC-wereld in Roblox, een populair online spel.

De 21-jarige CAMILLE zal haar collectie voorstelen in Roblox. «Bij JBC vinden we het belangrijk om gezinnen en kinderen te bereiken daar waar hun leefwereld zich afspeelt. Roblox is een razendpopulair spel bij jonge kinderen. Het feit dat we met de minstens even populaire CAMILLE in deze game haar collectie kunnen aanbieden en als kers op de taart een concert kunnen organiseren, is iets waar wij enorm fier op zijn. CAMILLE is de perfecte ambassadrice om onze kleinste klanten de weg te wijzen in de metaverse,» vertelt Bart Claes, CEO van JBC.

Optreden in de metaverse

CAMILLE werd bekend door de Ketnet-serie #LikeMe. Sindsdien groeide ze uit tot Vlaanderens grootste popster, mede dankzij haar deelname aan Liefde voor Muziek en de winst van The Masked Singer. Performen kan CAMILLE dus als geen ander, maar een digitaal live concert is ook voor haar een primeur. Nu zal ze voor het eerst ook digitaal schitteren op het podium. Dankzij een sensorpak zullen haar zang- en danstalenten live vertaald worden naar haar Roblox avatar.

Ongeduldige fans kunnen de JBC-wereld in Roblox op voorhand bezoeken, om samen af te tellen naar CAMILLEs digitale concert. De popster zal er een live performance geven met haar grootste hits, uiteraard gehuld in haar gloednieuwe eigen JBC collectie.

Voor CAMILLE, die al van jongs af aan een passie voor mode heeft, is de collectie met JBC een zoveelste droom die uitkomt. Het is zo leuk om een collectie mee te kunnen uitdenken samen met de JBC-designers en deze dan ook écht tot leven te zien komen. De collectie is 100% CAMILLE: een groot showgehalte, maar toch comfortabel en casual. Zo kan iedereen kennismaken met de dingen die ik zelf het liefste draag, zowel op als naast het podium. En wat er zeker zal inzitten? Roze natuurlijk!" lacht CAMILLE.