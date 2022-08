INTERNATIONALE KATTENDAG. Drie manieren om je kat vandaag extra te verwennen

Op 8 augustus is het International Cat Day. Weet je niet meteen hoe je je geliefde furry friend in de bloemetjes kan zetten? Look no further! Wij geven je drie manieren om je kat extra te vertroetelen voor een purr-fecte feestdag.

Word high met je kat

Catnip is wat een goed glas wijn voor ons is: puur genieten. Noem het geen roesmiddel, maar het heeft wel zeker een bepaald uniek effect op je kat. Catnip is een soort muntplant met natuurlijke olie ‘nepetalacton’ erin. Net die olie zorgt voor een soort van ‘high’ voor je schattige viervoeter. Die trip is slechts tijdelijk en volledig onschadelijk, toch wordt vaak afgeraden om je kat er te veel van te geven. Maar vandaag verdient zij/hij het om zich naar hogere sferen te begeven. Toch? En schenk voor jezelf ook iets in. Katers gegarandeerd, ha!

Koop een nieuw speeltje

Je harige vriend heeft een natuurlijk jachtinstinct en vindt het heerlijk om er gebruik van te maken. Vele speeltjes spelen helemaal in op die nood. Een tip: de kleuren van het speeltje maken voor je kat niet zo veel uit. Poezen zijn vrij kleurenblind. Belangrijker is om je kat te kunnen uitdagen. Je poes kan zich bijvoorbeeld gegarandeerd urenlang uitleven met LED-zaklampje waarmee zij/hij kan springen achter de laser. Ook krabpalen, krabmatjes of eender wat met catnip in, is een schot in de roos.

Bestel koekjes voor je poes

Wat is een betere verwennerij voor je kat(ten) dan heerlijke snacks? Net daarom verkoopt Deliveroo voor het eerst in België cat cookies. De delivery service klopte hiervoor aan bij bakkerij Kastaar, gespecialiseerd in lekkers voor viervoeters.

De hartvormige kattenkoekjes zijn echter niet zoet, maar hartig. In plaats van suiker of nootjes, zijn ze gemaakt van ingrediënten waar katten van houden zoals vis. Zo bestaan de 100% homemade koekjes van Kastaar uit zalm, catnip (kattenkruid), volkorenmeel en olijfolie. Zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen of toegevoegde suikers. De kattenkoekjes zijn uitsluitend op maandag 8 augustus te bestellen voor vijf euro via de 'Cookies for your Cat' e-shop op Deliveroo.be in Gent en Brussel.