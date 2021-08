Instagram neemt binnenkort afscheid van iconische functionaliteit

Die alternatieve wijze is inmiddels al getest en zal je Instagram Stories er zeker anders uit laten zien. Volgens het bedrijf zelf heeft dat alles te maken met het stroomlijnen van de ‘Stories Experience’. Best zonde, aangezien er talloze gifjes rondom de functionaliteit zijn gemaakt en deze inmiddels ook een begrip zijn op het platform.

Wat is het alternatief?

Of de nieuwe methode net zo aan zal slaan valt nog te bezien, maar Instagram zelf heeft er uiteraard veel vertrouwen in. Het bedrijf laat tegenover The Verge weten dat het gebruik zal gaan maken van unieke stickers. Mensen die hun volgers naar een bepaalde pagina willen linken kunnen dat dus doen door middel van zogeheten Link Stickers. En dat is dan precies wat je ervan verwacht: een sticker met een link erin waar op geklikt kan worden.

Voor sommige gebruikers komt deze wijziging niet als een verrassing, aangezien de stickers in juni al voor enkele Intagrammers beschikbaar waren. Bij de volledige uitrol van de feature krijgen overigens wel alleen gebruikers met het vereiste aantal volgers (10.000) de optie om de Link Stickers aan hun stories toe te voegen. Instagram zelf geeft aan dat het nog kijkt naar de mogelijkheden om iedere gebruiker te voorzien, maar dat valt af te wachten.