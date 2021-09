Indiaas reclamespotje met transmodel oogst wereldwijd lof: «Ontroerend en emotioneel» (video)

In een reclamespotje toont een Indiaas juwelenmerkt hoe een transvrouw zelfvertrouwen en aanvaarding vindt bij haar familie en de samenleving. Wereldwijd wordt de advertentie geprezen voor haar lef en voor het bespreekbaar maken van het thema.

Er wordt geschat dat India zo’n twee miljoen transpersonen telt. Hoewel transpersonen sinds 2014 gelijke rechten verworven hebben, blijven discriminatie en stigma er een probleem. Het juwelenmerk ‘Bhima Jewellery’ hoopt met zijn reclamespotje ‘Pure as Love’ een conversatie te starten. Het toont de transitie van een onzekere tiener met baard tot een stralende bruid, die bij iedere nieuwe stap – het eerste paar oorringen, een rode lippenstift – schitterende gouden juwelen ontvangt.

Onzeker

Het 22-jarige transmodel Meera Singhania Rehani speelt de hoofdrol in het filmpje. In het begin twijfelde ze om de hoofdrol aan te nemen. «Ik wou niet dat mijn transidentiteit gebruikt werd voor commerciële doeleinden. Bovendien was ik onzeker om mezelf pre-transitie te tonen als een man met baard. Maar wanneer ik het verhaal las en de regisseur opzocht, heb ik ja gezegd. En ik ben blij dat ik dat deed», vertelt ze aan BBC.

Intussen werd de video al miljoenen keren bekeken. Zowel de LGBTQIA+-gemeenschap als verschillende marketingbonzen noemden het filmpje «revolutionair» en «ontroerend».