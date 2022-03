I DO. Dit zijn dé trouwtrends van het moment

Velen beschouwen hun huwelijksdag als de mooiste dag van hun leven, maar de afgelopen twee jaar moesten veel koppels hun trouwplannen op de lange baan schuiven. Door de coronacrisis kon er van grootse feesten geen sprake zijn en dus besloten we massaal om die grote dag nog even uit te stellen. Tot nu dus.

Het leven gaat weer min of meer z’n normale gangetje en dus wordt het tijd om die trouwplannen uit de kast te halen. Jaarlijks geven zo’n 40.000 koppels in België elkaar het ja-woord en dus vond trouwplatform House of Weddings het weleens tijd worden voor een Nationale Huwelijksenquête. Wat zijn dé trouwtrend van 2022?

Bohemian Chic

Uit de enquête komt ten eerste al naar voren dat maar liefst één op de vijf koppels elkaar via een datingapp leerde kennen. Maar er zijn andere aspecten waar we eerder traditioneel blijven; zo gaat er in 80 % van de gevallen nog iemand op de knie om dé grote vraag te stellen.

Over naar de grote dag. Steeds meer koppels kiezen voor een trouw in het thema Bohemian Chic, waarbij alles wat losser en minder stijf mag zijn. Wat betreft de openingsdans trekt Ed Sheeran duidelijk aan het langste eind, met ‘Perfect’ en ‘Thinking out Loud’ als de populairste nummers. En uiteraard mag een trouw ook wat kosten. Ons gemiddelde budget ligt op 21.339 euro, exclusief trouwkleed, waar we meestal zo’n 2.000 euro aan uitgeven. Begin dus alvast maar te sparen, want luxe kent z’n prijs!