Honden moeten plaats ruimen voor katten na de pandemie

Plots wilde iedereen een hond en als het kon ook zo snel mogelijk. Een viervoeter om ons op lange avonden gezelschap te houden, om ons een excuus te geven om alsnog een wandelingetje te doen, om tegen te praten bij gebrek aan menselijk gezelschap. Nu we stilaan weer naar het werk moeten of mogen, zitten veel van die honden met verlatingsangst en zien we ook de minder handige kanten van een huisdier in.

Munchkin

Volgens huisdierenplatform Pets4Homes is dat ook de reden waarom steeds minder mensen nu kiezen voor een hond. In plaats daarvan zoeken we ons heil bij katten - die hebben minder nood aan constant gezelschap en vragen minder inspanning tout court. Volgens Pets4Homes zijn huisdieraankopen dezer dagen ook minder ‘spontaan’ dan een jaar geleden, we denken meer na over de verantwoordelijkheden die komen kijken bij een viervoeter. Toch sporen ze mensen na om erg bewust om te gaan met een huisdier en om ook het onderhoud van katten niet te onderschatten. Ook zij hebben namelijk nood aan aandacht en bovendien komen er heel wat kosten bij kijken, waar potentiële baasjes niet altijd bij stilstaan. Het populairste kattenras is tegenwoordig trouwens de munchkin, die onder andere beroemd werd door Taylor Swift.