HOLIDAYS SPIRIT. Een warm eindejaar met mensen in nood

Operatie Shoe-Box

Het principe is eenvoudig: als particulier, school of bedrijf kan je een schoendoos vullen met makkelijk te openen en gebruiksklaar voedsel of drank (niet-alcoholisch en niet-bederfelijk). Je kan er ook verzorgingsproducten, een cadeautje (zoals een muts) of een wenskaart in stoppen. De dozen zijn welkom in een van de vele depots in België. Daar worden ze als kerstcadeaus ingepakt en door verschillende verenigingen verdeeld onder armen en daklozen. Je kan nu ook een virtuele doos schenken via een bankoverschrijving. Vrijwilligers zorgen dan voor de aankoop van de verschillende producten. De operatie werd gelanceerd in 2006 en is jaar na jaar gegroeid, maar kende vorig jaar een dipje door corona. Vorig jaar werden immers 24.333 dozen uitgedeeld, tegenover 47.094 in 2019 en 41.394 in 2018. Doen we dit jaar beter?

www.shoe-box.be

Operatie Thermos

Sinds 1987 deelt Operatie Thermos warme drank (koffie, soep, warme chocolademelk) en maaltijden uit aan mensen in nood. Als je je vrije tijd nuttig wil besteden, dan kan je de vereniging zeker een handje komen helpen. Om deel uit te maken van het team, moet je (minstens) twee keer per maand beschikbaar zijn van 19u30 tot 22u. Je helpt alles klaar te zetten in het metrostation Kruidtuin en zorgt er mee voor dat de avond goed verloopt. De operatie zoekt ook chauffeurs om de teams naar het station te brengen. Hun voornaamste taak is de bus besturen tussen het lokaal waar de maaltijden bereid worden en het station. De geleende bussen vertrekken vanuit Delta of Haren, maar afhankelijk van de vereniging komen ook andere depots in aanmerking. Alle trajecten blijven binnen het Brussels Gewest.

www.operationthermos.be

Operatie Kerstman

Het eindejaar is een goede gelegenheid om stil te staan bij het feit dat in België ook veel kinderen in precaire omstandigheden leven. Om hen wat op te vrolijken, kan je met Operatie Kerstman een echte kerstelf worden. Je hoeft je alleen maar in te schrijven als peter of meter op de website van de vereniging. Je verbindt je er dan toe je petekind een verrassing te sturen die hij of zij zelf heeft uitgekozen. Die info krijg je na je inschrijving. Je krijgt ook het telefoonnummer van de contactpersoon om de levering van je pakje te regelen. Er zijn nog verschillende andere verenigingen die speelgoed inzamelen om kinderen blij te maken.

operation-papa-noel.be

Responsible Young Drivers

Al enkele jaren brengen de Responsible Young Drivers feestvierders naar huis op oudejaarsavond. Ook dit jaar is de vereniging op zoek naar chauffeurs tussen 18 en 29 jaar om te helpen met de 'nieuwjaarsrepatriëring'. Maar de RYD doen nog veel meer. Het hele jaar door is de vereniging op zoek naar vrijwilligers om jongeren te sensibiliseren rond verkeersveiligheid, vooral in scholen en aan discotheken.

www.rydwb.be

Gezocht: vrijwilligers

Het Rode Kruis, Resto du Coeur, de Voedselbanken, Samusocial, Oxfam, het Volont'R-netwerk... Heel wat verenigingen zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers. Er zijn genoeg liefdadigheidsinstellingen in je gemeente die een extra paar handen kunnen gebruiken tijdens de kerstvakantie.

