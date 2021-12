HOLIDAYS SPIRIT. Cadeaus die de kerstspirit snappen

Schrijf je biografie

We zijn allemaal het resultaat van onze geschiedenis, onze familie, de anekdotes die ons getekend hebben en gemaakt hebben tot wie we zijn. Met 'Your Story' nodigt journalist Barbara Delbrouck je uit om op zoek te gaan naar deze kostbare herinneringen, je te verdiepen in je geschiedenis en die van je familie om je eigen biografie te schrijven. Een prachtig geschenk om aan je kinderen en kleinkinderen te geven. Of omgekeerd: geef jouw grootouders de gelegenheid om verhalen uit de oude doos te vertellen.

Foto Pixabay

Reken 500 euro voor een minibiografie en 2.500 euro voor een complete biografie.

yourstorybiographiesportraits.com

Een persoonlijke podcast

Een origineel geschenk om in de oren te stoppen van wie je graag ziet: de persoonlijke podcast. Een mooie manier om te vertellen wat je hen altijd al hebt willen vertellen, maar niet durfde. Om hen te zeggen dat je hen graag ziet, maar soms vergeet door je hectische leven. Deze podcast, bedacht door journalist Déborah Laurent, is ook een gelegenheid om je stem en lieve woorden te vereeuwigen. Of het nu een liefdesverklaring is aan je partner, kinderen, ouders of vrienden... Intense emoties gegarandeerd!

Foto R.V.

Prijzen op aanvraag

a-coeur-ouvert-podcast.com

Kusjes van ver

Op zoek naar een leuke, originele manier om iemand te zeggen dat je van hen houdt en aan ze denkt? Dan moet je bij Léon zijn, het creatief communicatiebureau van Éléonor en Constance. Tijdens de lockdown lanceerden ze 'Bisous de loin' (Kusjes van ver): een gepersonaliseerde fotolijst met een mozaïek van kussende portretten.

Instagram / Léon Communication

90 euro

www.leon-communication.be

Je eigen liedje

Wat als je je verhaal zou vertellen of je liefde zou verklaren met muziek? Dat kan met diensten als Tunedly, zelfs als je een complete beginner bent. Een team van professionele muzikanten en songwriters begeleidt je door het hele creatieve proces: van het schrijven van de teksten tot het componeren van de muziek. Resultaat: een uniek muziekstuk en een bijzonder persoonlijk geschenk voor je geliefden.

Van 45 tot 350 euro

www.tunedly.com

Een familiedagboek

Deel kleine alledaagse momenten en grote gebeurtenissen in een familiedagboek. Stel in een paar clicks je persoonlijke dagboek samen door je mooiste foto's te kiezen, al dan niet vergezeld van een paar lijntjes tekst. Elke maand krijgen je ouders of grootouders dit dagboek in hun brievenbus. De hele familie kan deelnemen aan dit verhaal. Ideaal om grote afstanden te overbruggen!

Foto iStock

Vanaf 10,99 euro per maand