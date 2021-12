HOLIDAYS SPECIAL. Decoratie voor een kerst vol kleur

Overal licht

Kerstmis is een echt lichtfeest. Dus haal de lichtslingers maar boven! Zonder je buren te verblinden, weliswaar... Je kan bijvoorbeeld kie zen voor lichtgordijnen voor de ramen of aan je trap. Ook kaarsen creëren een warme sfeer. Zet er een paar in het midden van de eettafel en omring ze met dennentakken. Versier ook je gevel of balkon met afhangende lichtslingers. Ga voor finesse en vermijd grote lampen. Als je de gelukkige eigenaar bent van een tuin, dan is een lichtgevend diertje altijd een schot in de roos. Sober of k itsch, aan jou de ke uze!

Trendy, natuurlijke boom

Dit jaar zijn de natuurlijke kerstbomen erg mooi en kleurrijk dankzij het gunstige weer. En ze zijn niet duurder, dus het zou zonde zijn er geen in huis te halen. Er gaat niets boven de aangename geur van een echte boom. Hoewel rood tijdloos is, is de kerstballentrend in 2021 smaragdgroen of marineblauw, gecombineerd met wit of goud. Ook metallic kerstballen zijn populair dit jaar. Als je geen echte boom wil of kan kopen, dan is een LED-kerstboom een elegant alternatief voor een plastic exemplaar. En als je echt zot bent van kerstbomen, waarom zet je er dan geen in je slaapkamer?

Vintage tafel

Durf voor een origineel en vintage tafelkleed te kiezen. Het zorgt voor een vleugje nostalgie, voor nóg meer kerstmagie. Dek je tafel in dezelfde mindset en haal het oude servies van de bomma boven! Houd het middenstuk sober met groen, dennenappels, kaarsen of gewoon kerstballen.

Groene trap

Je kan nooit genoeg groen hebben in je kerstversiering. Waarom wikkel je geen dennentakken rond je trap? Je kan er meteen ook een lichtslinger en wat kerstballen bijhangen. Zonder te overdrijven, natuurlijk. Vergeet de traditionele kerstkrans aan de voordeur niet. Of doe eens origineel en hang die in de keuken!

Kerstdorp

De kers op de taart! Een echt kerstdorp met huisjes en sprookjesfiguren tovert je interieur om tot een feeëriek decor. Kinderen zijn dol op de poppetjes, de verlichte huisjes, het treintje en de draaimolen. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan, maar je kan ook perfect een tweedehands kerstdorp van goede kwaliteit kopen dat nog jaren meegaat.

Drie DIY versieringen

Zelfgemaakte decoraties voegen een extra vleugje magie toe. Laat je artistieke talenten de vrije loop met deze drie simpele ideetjes. Bovendien maak je ze met etensrestjes of verpakkingsmateriaal. Win-win!

Popcornslinger

Dit moet zowat de makkelijkste slinger ooit zijn! Het is in elk geval een grote hit in de States. Het enige wat je moet doen, is popcorn maken, smullen en de overschot aan de kant houden. Haal naald en draad boven en rijg de popcorn een voor een aan de slinger tot die vol is. Je kan er een beetje lijm op doen als je er glitter of gouden sterretjes wilt opplakken. Aan de boom hangen en klaar!

100% homemade sneeuwbol

Een sneeuwbol maken is de ideale activiteit om samen met je kinderen te doen. Kies het figuurtje dat je in de sneeuwbol wilt zetten. Alles wat je nodig hebt, is een glazen bokaal met een goed sluitend deksel, bijvoorbeeld een confituurpot. Bedek de bodem van het deksel met sterke lijm of epoxyhars. Lijm het figuurtje erop (de basis mag niet te smal zijn) en decoreer als je dat wil. Laat de lijm drogen. Vul het potje met water (bijna tot de rand) en 2-3 lepels glycerine (verkrijgbaar in de apotheek). Voeg vervolgens wat nepsneeuw (online verkrijgbaar) of glitter toe. Niet te veel of te weinig. Sluit het deksel zo goed mogelijk. Je kan het dichtplakken voor de veiligheid of omwikkelen met gekleurde tape. Klaar!

Originele lantaarn

Veel makkelijker dan dit wordt het niet! Het enige wat je moet doen, is een mooi potje vinden (yoghurt of confituur) en er een theelichtje in doen. Je kan je lantaarn dan pimpen door er rode vilten kerstboompjes op te kleven, sterren te tekenen met goudkleurige glitterlijm of goudkleurige metaaldraadjes op de bodem te leggen. De mogelijkheden zijn eindeloos! Tip: leg de theelichtjes een paar uur in de diepvries voor je ze aansteekt, zodat ze niet druipen en langer meegaan.