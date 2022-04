Hoe weet je of je work-out stevig genoeg is?

Wanneer je gaat sporten, wil je dat jouw work-out een bepaalde intensiteit heeft. Zo weet je dat je jouw lichaam aan het trainen bent. Maar hoe weet je dat je hard genoeg aan het sporten bent zonder dat je jezelf overdoet? Volgens de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is er een simpele manier om dat te ontdekken: de praattest.