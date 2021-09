Hoe vind je leuke kerstcadeaus voor tieners

Kerstmis is een tijd van gezellige decoratie en kleurrijk verpakte cadeautjes voor het hele gezin. Er lijkt dan zelfs een zweem van magie in de lucht te hangen, die toch altijd wel een beetje samenhangt met de geur van dennengroen en versgebakken koekjes van kaneel. Maar net zoals je geen koekjes kan maken zonder ingrediënten, moet je die geschenkverpakte decoratie eerst nog wel ergens vandaan halen natuurlijk. En dat kan voor de nodige stress zorgen in de aanloop naar de feestdagen. Daarom geven we hier alvast enkele tips om je daarbij te helpen.

Als je nog moet shoppen voor pakjes voor jouw pubers, dan is het – uitzonderlijk en eenmalig – wellicht geen slecht idee om eens op hun kamer te gaan rondneuzenvoor inspiratie. Laat je niet afschrikken door het "verboden toegang" bord op de deur, schaats onbevreesd langs de vuile sokken op de vloer en laat de posters op de muren tot je spreken. De doordringende blik van Harry Potter lijkt dan op het eerste zicht beschuldigend te zeggen: "Heb jij de spreuk op de deur niet gelezen?" Maar vervolgens is de tip dan wel onmiskenbaar. Een universele afstandsbediening in de vorm van een toverstaf! Dat gaat jouw inwonende leerling-tovenaar vast op prijs kunnen stellen. Of wat zou hij vinden van een bluetooth keyfinder? Dat soort hekserij bestond zelfs nog niet toen het eerste Harry Potter boek verscheen.

Toegegeven, cadeautjes kopen voor tieners is altijd moeilijk. Wat vandaag hip en cool is zou morgen alweer helemaal passé kunnen zijn. Maar er zijn toch nog altijd wel zekerheden in het leven. Alles wat in de boekenkast staat, geen leeg drankblikje is en nog niet ritueel is verbrand, zou een veilige keuze moeten zijn. Is je zoon of dochter dus een fervent lezer van Dan Brown? Dan leidt het spoor wellicht naar leuke gadgets als een cryptex puzzle pod of een cryptex USB-stick. Struikelde je daarnet bijna over de controller van een spelconsole? Dan is de kans groot dat een chocolade replica van diezelfde controller wel eens een hit zou kunnen zijn onder de kerstboom. Ja hoor, die bestaan!