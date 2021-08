«Hoe vaker we online samen eten, hoe ongelukkiger»

Onderzoekers van de UAntwerpen bevroegen meer dan 37.000 mensen uit 38 landen wereldwijd over hun eetgewoonten tijdens de coronacrisis. «Onderzoek van voor de coronaperiode toonde reeds aan dat zij die vaak samen eten beter in hun vel zitten en ook gezonder eten. Mensen die vaak samen het glas heffen, zijn gelukkiger dan zij die dit niet doen. We waren nieuwsgierig of dit ook geldt voor mensen die online samen eten en drinken. De coronacrisis zorgde er immers voor dat velen elkaar online opzochten om samen een maaltijd te delen of het glas te heffen», vertelt Katrien Maldoy, onderzoekster in de communicatiewetenschappen op UAntwerpen.

Awkard

De resultaten zijn opmerkelijk. «Mensen die het leuk vinden om online samen te eten en te drinken, zijn inderdaad gelukkiger en eten gezonder», zegt Maldoy. «Mensen die het awkward vinden, zijn over het algemeen minder gelukkig en eten minder gezond. Maar des te vaker mensen ook effectief aan online samen eten en drinken doen, ook al vinden ze het leuk, des te minder gelukkig ze zijn. En ook op nutritioneel vlak lijken ze minder voordelen te ervaren des te meer ze elkaar online opzoeken.»

De reden achter dit fenomeen is nog onduidelijk. «We willen daarom graag ervaringen verzamelen van mensen die elkaar online opgezocht hebben om samen te eten of te drinken. Wat maakt precies dat online samen eten en drinken het échte samen eten en drinken niet kan evenaren? Die redenen willen we in kaart brengen.»