Hoe het plaatje op een wijnfles je keuze beïnvloedt

De feestdagen staan voor de deur en de meesten onder ons beginnen dan ook stilaan na te denken over wat we met Kerstmis op tafel willen zetten. Gaan we voor een klassiek menu met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert? Of kiezen we voor een makkelijker alternatief zoals fondue? Of toch maar tapas? En wat serveer je daarbij te drinken?

Het antwoord op die laatste vraag is vaak wijn, maar dat betekent ook dat je in de winkel een keuze zal moeten maken. Welke wijn serveer je? En hoe kies je een goede wijn? Geen makkelijke vraag en eentje die je maar beter serieus neemt, want we laten ons maar al te vaak (fout) beïnvloeden door het plaatje op de fles.

Etiket, kurk en gewicht

Dat blijkt althans uit een studie van Charles Spence, voedingspsycholoog aan de universiteit van Oxfod, in samenwerking met supermarktketen Aldi. Die laatste wilde graag meer inzicht in hoe klanten hun wijn kiezen en daarom werden 2.000 Britten ondervraagd over hun wijnkoopgedrag. En dat leverde volgens Spence opmerkelijke resultaten op.

Zo’n 34 % van de ondervraagden schatten een wijnfles met een Frans kasteel op het etiket namelijk beter in dan andere flessen. Dat hoewel die fles slechts 10 pond kostte en een fles met een simpel beige etiket van 95 euro door slechts 15 % als de betere werd ingeschat. Andere zogenaamde kwaliteitsaanduidingen zijn volgens consumenten een kurken stop en een zwaardere fles. Uit een blinde smaaktest bleek trouwens dat klanten een fles van 7 pond verkozen over eentje van 36 pond, dus ook de prijs zegt niet altijd veel over de smaak.