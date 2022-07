HITTEGOLF. Deliveroo levert ook DEZE ijsjes aan huis

Dit warme weer schreeuwt om ijsjes. Popsicles, raketijsjes, alcoholijsjes of een goeie bol vanille: het maakt niet uit, het is hoog tijd voor een zoete verfrissing. Alleen is het misschien zelfs té warm om naar de winkel te stappen. Maar geen nood, Deliveroo levert ook ijsjes aan huis en laat je proeven van de nieuwste trends in ijsjesland.

1. Mochi

Foto Zoonar

Waan je in Japan met deze verfrissende lekkernij. Mochi-ijs is een dessert gemaakt van mochideeg (kleefrijst) gevuld met ijscrème of sorbet. Ze bestaan, net zoals gewone ijs, uit verschillende smaken zoals: vanille, pistache of bosbessen. Proef ze bij MOCHI's of Mochi & Ice cream.

2. Frozen yoghurt

Frozen yoghurt, ofwel fro-yo, is over komen waaien vanuit Amerika, maar kent ondertussen ook bij ons een grote fanbase. De bevroren yoghurt is vetarm, maar door de verschillende smaken en toppings zorgt deze verkoelende lekkernij voor een feestje in je mond. Proef ze bij Moochie.

3. Het lekkerste schepijs

Foto Unsplash

Ook de fans van artisanale schepijs worden op het platform op hun wenken bediend. Of je nu een bolletje ijs wil of een grote pot voor de hele familie, bij Foubert, Gelato Giuliano, GROM, Crèmerie Marie of Australian Home Made Ice Cream kan het allemaal.

4. De klassiekers

Met een klassieker zit je altijd goed! Kom jij de zomer niet door zonder je dagelijkse Magnum of raketijsje of zweer je bij Ben & Jerry's? Dan kan je terecht bij de Magnum & Ben & Jerry's Ice Cream Store of bij Carrefour.

5. The best of both worlds

Bij Amorino in Antwerpen en Brussel kan je terecht voor een heerlijke tête à tête box. Die box bestaat uit heerlijke gelato en een assortiment macarons, het beste van twee werelden als je het ons vraagt.

6. Iced latte, please!

Voor wie het graag koel houdt, maar geen zin heeft in een ijsje, zijn er natuurlijk ook verfrissende drankjes met dat tikkeltje meer. Kies bijvoorbeeld voor een iced matcha latte bij Le Pain Quotidien of een heerlijk zoete oreo frappé bij Panos.