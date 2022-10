Hier vind je de leukste wijk ter wereld

De herfstvakantie zit eraan te komen, dus dat betekent voor velen onder ons dat we recht hebben op enkele dagen vakantie. Natuurlijk kan je gezellig thuis blijven en genieten van je thuisstad (gaan wij ook doen), maar je kan het ook over een andere boeg gooien. Het hoogseizoen is namelijk voorbij, dus dat betekent dat de prijzen voor veel bestemmingen heel wat lager liggen dan tijdens de zomer. Nog op zoek naar een bestemming? Dan kunnen de coolste wijken ter wereld je wellicht inspireren.