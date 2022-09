Hier vind je de lekkerste pizza’s van het land

Wanneer je even geen zin hebt om te koken, gaat er niets boven een overheerlijke pizza. Soms kiezen we voor het ultieme gemak en steken we snel een diepvriesexemplaar in de oven, andere keren mag het wat meer zijn en gaan we op restaurant of laten we ons aan huis leveren. Maar waar eet je nu precies de lekkerste pizza’s van België?

Pizzagids 50 Top Pizza maakte dit jaar voor het eerst een lijstje van de lekkerste pizzeria’s ter wereld. Voordien maakten ze steevast een selectie per land of per continent, maar ditmaal gingen ze dus all out. Het hoeft niet te verbazen dat je de lekkerste pizza in Italië kan vinden, maar in de top 50 figureert ook een Belgisch adresje. Volgens 50 Top Pizza kan je in ons land het best terecht bij La Piola Pizza in Brussel als je op zoek bent naar het lekkerste Italiaanse fast food. Wij zijn alvast benieuwd om het adresje te testen!

Top 50

1. I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Italië

1. Una Pizza Napoletana - New York, VS

3. Peppe Pizzeria - Parijs, Frankrijk

4. 50 Kalò - Napels, Italië

5. 10 Diego Vitagliano Pizzeria - Napels, Italië

6. I Tigli - San Bonifacio, Italië

7. Francesco & Salvatore Salvo - Napels, Italië

8. Seu Pizza Illuminati - Rome, Italië

9. La Notizia 94 - Napels, Italië

10. Tony’s Pizza Napoletana - San Francisco, VS

11. Ribalta NYC - New York, VS

12. Fratelli Figurato - Madrid, Spanje

13. 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australië

14. Bottega - Peking, China

15. 50 Kalò London - Londen, VK

16. The Pizza Bar on 38th - Tokyo, Japan

17. 180g Pizzeria Romana - Rome, Italië

18. Dry Milano - Milaan, Italië

19. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello - Caserta, Italië

20. Bæst - Kopenhagen, Denemarken

21. Sartoria Panatieri - Barcelona, Spanje

22. I Masanielli - Sasà Martucci - Caserta, Italië

23. Pizzeria Peppe - Napoli sta’ ca” - Tokyo, Japan

24. Le Grotticelle - Caggiano, Italië

25. Qvinto - Rome, Italië

26. Pepe in Grani - Caiazzo, Italië

27. Razza Pizza Artigianale - Jersey City, VS

28. 0′ Munaciello - Miami, VS

29. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Frattamaggiore, Italië

30. Spacca Napoli Pizzeria - Chicago, VS

31. Song’ E Napule - New York, VS

32. Via Toledo Enopizzeria - Wenen, Oostenrijk

33. ‘O Scugnizzo - Arezzo, Italië

34. Pizza Zulù - Fürth, Duitsland

35. La Piola Pizza - Brussel, België

36. La Leggenda Pizzeria - Miami, VS

37. Pizzana - Los Angeles, VS

38. Crosta - Milaan, Italië

39. Kesté Fulton - New York, VS

40. Pupillo Pura Pizza - Frosinone, Italië

41. Apogeo - Pietrasanta, Italië

42. La Cascina dei Sapori - Rezzato, Italië

43. Peppina - Bangkok, Thaïland

44. Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese, Italië

45. Pizza Massilia - Bangkok, Thaïland

46. Pizzeria Panetteria Bosco - Tempio Pausania, Italië

47. 400 Gradi - Lecce, Italië

48. Denis - Milaan, Italië

49. Pizzeria Da Lioniello - Succivo, Italië

50. Ti Amo - Buenos Aires, Argentinië