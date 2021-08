Hier vind je de lekkerste pizza van Europa (buiten Italië dan)

Italië is van oudsher het pizzaland bij uitstek - daarover bestaat geen twijfel. Een vakantie in het dolce vita-land gaat gepaard met een heleboel wijn, pasta en pizza. En als je aan een Italiaan vraagt waar je de lekkerste pizza eet, is dat uiteraard in Italië zelf. Maar ook daarbuiten wordt het aanbod steeds groter en steeds lekkerder.

Om dat in de kijker te zetten, wordt er elk jaar een 50 Top Pizza-lijst opgesteld. Daarin staan de beste pizza’s buiten de Italiaanse landsgrenzen opgelijst. Dus waar kan je terecht als je deze zomer niet richting Italië trekt? Wel, blijkt dat je helemaal niet zo ver hoeft te reizen want de beste pizza van Europa vind je in Parijs bij Peppe Pizzeria, het restaurant van Giuseppe Cutraro. Via Toledo Enopizzeria in Wenen en Fratelli Figurato in Madrid sluiten de top drie af. Op de achtste plaats staat trouwens La Piola Pizza uit Brussel, dus voor een lekkere pizza hoef je het niet ver te gaan zoeken.

Top tien beste pizzeria’s

1. Peppe Pizzeria, Parijs

2. Via Toledo Enopizzeria, Wenen

3. Fratelli Figurato, Madrid

4. 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria London, Londen

5. Bæst, Kopenhagen

6. nNea, Amsterdam

7. Lilla Napoli, Falkenberg

8. La Piola Pizza, Brussel

9. Naples Authentic neapolitan Pizza, Fürth

10. Kytaly, Genève