Hier ken je Brussel niet van

Brussel niet alleen één van de meest bekende steden in de hele wereld, maar ook zeker van Europa. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat Brussel de Europese hoofdstad is. In Brussel vind je dan ook het Europese Parlement en vele andere instanties die verbonden zijn met de Europese Unie. De stad is zo met Europa verbonden, dat veel journalisten niet meer verwijzen naar de Europese Unie of het Europese Parlement, maar naar Brussel.

Naast de hoofdstad van Europa is Brussel natuurlijk ook gewoon de hoofdstad van België. Ja, je zou het bijna vergeten. Brussel is dan ook echt een ‘melting pot’ van vele culturen en zeker ook talen. In Brussel komen niet alleen de drie gesproken talen van België terug - Frans, Nederlands en Duits - maar ook vele andere talen die gesproken worden door de diverse parlementariërs.

Brussel: een mooie stad

Brussel is natuurlijk niet alleen bekend door haar politieke functie en geschiedenis. Brussel is natuurlijk ook een super mooie stad met veel bezienswaardigheden. Wellicht het eerste waar we aan denken is ‘Manneken Pis’: een piepklein beeldje van een plassend mannetje. Ook denken velen bij Brussel aan de Grote Markt. Je kunt geen toeristisch plaatje voorbij zonder dat je de Grote Markt ziet. Dat is ook niet zo gek, want de gebouwen aan de Grote Markt zijn werkelijk schitterend. Ten slotte schiet ons natuurlijk het Atomium te binnen: het grote bouwwerk gemaakt van grote bollen.

Maar afgezien van deze noemenswaardige dingen, zijn er nog veel meer dingen te doen in Brussel. Zo is een tattoostudio in Brussel een topplek om een tatoeage te laten zetten, en kun je natuurlijk heel goed verse wafels eten in de Belgische hoofdstad. Laten we je iets meer over deze gekke, onverwachte dingen vertellen.

Bijzondere dingen in Brussel

Wat maakt een tattoostudio in Brussel nu zo bijzonder? Nu, dat heeft natuurlijk te maken met dat Brussel zo’n internationale stad is. Je kunt alleen een goede tattoostudio runnen wanneer er goede artiesten werken. Nu zijn er natuurlijk een hoop goede tatoeageartiesten te vinden in België, maar het vinden van een topartiest wordt een stuk makkelijker wanneer je gebruik kunt maken van een internationale pool aan artiesten. Een internationale stad zoals Brussel biedt deze mogelijkheid.

Daarom zie je dat een tattoostudio in Brussel vaak veel internationale artiesten in dienst heeft, soms zelfs op roulatie, zodat er eens in de zoveel weken een andere artiest aan het werk is. Het voordeel van het bezoeken van een tattoostudio in Brussel is dan ook dat je vaak kunt kiezen uit een groot aantal topartiesten. Zo ben je bij een tattoostudio Brussel gegarandeerd van een hoge kwaliteit tattoo. Dat is een tripje Brussel zeker waard.

Dan naar heel iets anders: de wafels. In Nederland zie je de zogenaamde ‘Belgische wafels’ vaak in de winkel liggen. Op zich zijn dit natuurlijk best lekkere wafels, maar ze komen bij lange na niet in de buurt van de verse wafels die je op de straat in Brussel koopt. Als je een reisje naar Brussel op de planning hebt staan, moet je zeker een keer een verse wafel kopen.

Ten slotte raden we de Kerstmarkt van Brussel aan. Veel toeristen gaan voor de Duitse kerstmarkt. Die is een stuk bekender dan de Belgische variant. Toch kun je bij de Belgische variant ook een enorm leuke dag hebben. De Brusselse kerstmarkt is namelijk minstens net zo groot als de Duitse markt en uiterst divers. Al met al maakt dit het een erg leuke trip om je voor te bereiden op de kerstdagen.