‘Hepeating’: Dit vervelende trekje van toxische machomannen op het werk krijgt nu ook gepaste term

Het glazen plafond gaat voor veel vrouwen niet alleen over het aantal vrouwen in hoge posities. Het gaat ook over een veelal toxische mannencultuur in een bedrijf die vrouwen ervan weerhoudt om door te groeien. Dat kan gaan over ongewenste gedragingen en opmerkingen naar vrouwen toe, tot impliciete of expliciete vooroordelen over de competenties van een vrouw. Een voorbeeld daarvan is ‘hepeating’, een nieuwe term die een van de vervelendste gedragingen op het werk benoemt.

Bijval

Hepeating werd voor het eerst gebruikt als term in een tweet van Nicole Gugliucci, die in 2017 schreef: «Mijn vrienden stellen een nieuw woord voor: hepeated. Je gebruikt het wanneer een vrouw een idee naar voren schuift en het genegeerd wordt, maar als een man hetzelfde zegt, iedereen fan is.» De originele tweet kreeg meteen veel bijval en kon rekenen op 185.000 likes. Ze stelde meteen ook het gebruik van het woord in een zin voor: «Ugh, ik werd weer hepeated tijdens een vergadering!»

De term duikt nu opnieuw op nadat een intern handboek van het Britse onderwijsbedrijf ‘Ofqual’, verantwoordelijk voor de eindexamens in het Verenigd Koninkrijk, zijn werknemers aanspoort om niet te ‘hepeaten’. Niet iedereen is blij met die richtlijn. Een professor geschiedenis, Jeremy Black, noemde in een interview met the Mail on Sunday, de term een «lelijk zelf-uitgevonden dwaas woord dat geen steek houdt.»