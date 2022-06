HELP, mijn smartphone raakt oververhit. Wat doe je eraan?

Met de zomer komen de warmere temperaturen en dat betekent dat we ons moeten aanpassen. Wat je eet, hoe je je kleedt, hoe je de ventilatie in je huis beheert... Alles verandert van zodra de temperaturen danig oplopen. Maar dat is niet waar we het vandaag over willen hebben. Het is je vast weleens overkomen: je zit buiten in de zon, legt je smartphone naast je neer en de volgende keer dat je hem vastneemt, is hij oververhit en tijdelijk niet bruikbaar. Vervelend, maar je kan er wat aan doen.