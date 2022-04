Heb je een gezamenlijke rekening? Dan blijf je als koppel langer bij elkaar

Het begin van een relatie is altijd spannend, leuk en opwindend. Je leert elkaar kennen, concentreert je louter op de positieve aspecten van de ander en praat enkel over leuke dingen. Maar wanneer je langer samen bent met je partner, wordt het vroeg of laat ook tijd voor praktische dingen. Geld, bijvoorbeeld. En hoe je daarmee omgaat.

Sommige koppels beslissen wanneer ze gaan samenwonen, of daarvoor al, om een gemeenschappelijke rekening te openen. Misschien stort je je hele loon op die rekening en betalen jullie alles samen, misschien gaat het slechts om een deel - genoeg om je vaste kosten te dekken. Wat jou tactiek ook moge zijn, volgens een nieuwe studie van Cornell University zouden koppels met een gezamenlijke rekening langer samenblijven.

Team

Dat lijkt misschien willekeurig, maar is het helemaal niet. Ten eerste is het nodig om de ander te vertrouwen (met geld) als je samen een rekening wil openen. Daardoor ga je vanzelf ook beter communiceren én volgens de studie ook positiever interageren. Koppels met een gemeenschappelijke rekening zouden meer in de wij-vorm praten én positievere termen gebruiken in hun algemene communicatie. Waardoor de idee van een «team» sterker naar voren komt in je relatie. Al die aspecten zouden er volgens co-auteur Emily Garbinsky voor zorgen dat je als koppel meer kans maakt om lang samen te blijven. «Gemiddeld genomen zien we dat koppels die over hun financiën praten een soort consensus bereiken, wat ervoor zorgt dat ze het gevoel krijgen tot een team te behoren», aldus Garbinsky aan Metro UK.