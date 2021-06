HANDIG! Leer sparen met deze Japanse methode

Zo werkt het

Elke maand plan je je financiële uitgaven in je «Kakeibo», oftewel je «spaarboekje». Je noteert hoeveel je wilt uitgeven, hoeveel je gaat sparen en wat je moet doen om in je opzet te slagen. Bij je uitgaven is het belangrijk om je vaste kosten niet uit het oog te verliezen. Trek die daarom in het begin van elke maand al van je rekening af zodat je niet plots in nood zit.