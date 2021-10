Halloween zonder verspilling: je kan van alles doen met de pompoen!

Pompoenen uitkerven is de bekendste halloweentraditie. Een leuk concept, en het brengt veel sfeer in en rond het huis. Jammer genoeg leidt deze traditie ook tot tonnen voedselverspilling. Het goede nieuws: je kan echt van alles doen met de pompoen, en er hoeft van deze groente eigenlijk geen gram verloren te gaan. De app tegen voedselverspilling ‘Too Good To Go ’ lijst enkele tips op .

In België wordt er elk jaar gemiddeld 345 kg voedsel verspild per inwoner. In sommige periodes wordt er meer verspild dan anders, en Halloween is een van die periodes.

In Engeland, waar Halloween al jarenlang gevierd wordt, worden jaarlijks 24 miljoen pompoenen uitgekerfd tot enge lampen. Volgens onderzoek uitgevoerd door Hubbub, een ecologische organisatie, wordt meer dan de helft van die pompoenen ook weggegooid, zonder dat de schil of het vruchtvlees wordt opgegeten.

Er is ook goed nieuws: je kan echt vanalles doen met de pompoen. Van vruchtvlees tot schil, zelfs de pitten kan je opeten en verwerken.

Je hoeft je pompoen niet uit te kerven om hem om te toveren tot een eng gezicht

Foto TooGoodToGo Zolang je pompoen heel is, kan die enkele weken tot maanden meegaan. Met een beetje verbeelding en wat knutselwerk kan je er makkelijk een spook van maken of zelfs een vleermuis! Na Halloween kan je dan zonder probleem de heerlijke pompoen nog verwerken.

De schil

Wist je dat de schil van pompoenen eetbaar zijn? Je hoeft geen gevecht meer aan te gaan met je pompoen of butternut. Je kan hem met schil en al snijden om hem zo te verwerken in tal van recepten.

Het vruchtvlees

Heerlijk in tal van hartige gerechten, maar probeerde je ook al zoete gerechten met pompoen?

POMPOENPANCAKES (4 personen)

300 g vruchtvlees van de pompoen - 100 g boter - 2 eieren - 150 g volkoren bloem - Een snuifje zout - 3 dl melk

Versnijd het vruchtvlees tot kubusjes. Laat ze 25 minuten koken in een grote pot water. Giet af en pureer. Doe de puree in een kom. Meng met de boter, die zal smelten door de warmte van de pompoen. Meng goed terwijl je de bloem toevoegt. Giet de eieren bij het mengsel, ze zijn licht opgeklopt. Voeg dan ook de melk toe, het zout en meng goed. Giet kleine porties in een pan, zorg ervoor dat er genoeg ruimte tussen de verschillende pancakes zit zodat ze niet aan elkaar kleven. Laat elke kant ongeveer twee minuten bakken. Serveer zoet of hartig, Ga je voor zoet? Dan kan je ze serveren met chocoladesaus of met ahornsiroop.

De zaadjes

Pompoenpitten zijn heerlijk als topping in een salade, maar ook in je huisgemaakte granola. Wees creatief en meng ze met de kruiden die jij het lekkerst vindt.

• Verwijder de pompoenzaden uit de groente en kuis ze zodat er geen vruchtvlees meer aan kleeft.

• Giet ze in een kom met water en roer stevig. Het overgebleven vruchtvlees zal zicht losmaken van de pitten en boven gaan drijven.

• Droog de pitten met een theedoek en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Giet er olijfolie over en bestrooi met je favoriete kruidenmix.

• Bak gedurende 10-15 minuten in een op 150°C voorverwarmde oven, of tot ze goudbruin zijn.

Pompoen in elke maat en vorm

Heb je geen zin om kilo's pompoen te verwerken tot pompoensoep om je volledige diepvries te vullen, dan kan je ook kleine pompoenen vinden. Die kan je volledig opgebruiken in heerlijke recepten.