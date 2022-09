Grootste ‘cohousing’-project van Vlaanderen opent de deuren: 156 bewoners delen keuken en eetkamer

In Gent is zaterdag het grootste ’cohousing’-project van Vlaanderen geopend. De 159 bewoners beschikken er over private kamers, maar delen ook een collectieve keuken, eetkamer en een speel- en ontspanningsruimte. Cohousing kan een oplossing zijn voor de stijgende woonprijzen en de schaarse publieke ruimte in Vlaanderen.

«Cohousen heeft absoluut toekomst omdat de ruimte schaars is», zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zaterdag na de officiële opening. «Als je in de lucht gaat en dens bouwt kan je meer open ruimte vrijwaren. Maar ook als je - met voldoende privacy - meer deelt. Zo kan je meer speelruimte voor kinderen voorzien en meer groen. Alles komt hier samen.»

Het Gentse project, Bijgaardehof, is opgetrokken in de Malmarfabriek, een voormalig metaalverwerkend bedrijf dat in 1997 wegtrok en een fabriekspand achterliet dat meer dan 20 jaar stond te verkommeren. Het vervallen stuk industrieel erfgoed is omgevormd tot een modern woonproject waar 59 gezinnen duurzaam wonen.

Ruikt naar meer

«Het was hier effectief een verloederde site tot (stadsontwikkelingsbedrijf, nvdr) Sogent het heeft opgekocht», zegt schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD). De vraag naar cohousingprojecten zit in stijgende lijn, klinkt het, en in de toekomst zullen nog gelijkaardige projecten in Gent ontwikkeld worden. «We moeten vaststellen dat de ruimte beperkt is. En ze zal niet toenemen. We moeten dus gaan kijken naar nieuwe concepten.»

Bij het optrekken van cohousingprojecten komen enkele nieuwe vraagstukken op de tafel van de architect. «Hoe kunnen we de gedeelde ruimtes benutten?», geeft Souguir als voorbeeld. «Er moeten polyvalente ruimtes voorzien worden die iedereen kan gebruiken. Maar ook op het vlak van parkeergelegenheid. Hoe kan je verstandig omgaan met de ruimte die er is?"

Duurzaam

De verwarming van het Bijgaardehof gebeurt via geothermie en de bakstenen van de afgebroken fabrieksmuren zijn hergebruikt. Ook de tegels van de oude fabriek kregen een tweede leven in de gemeenschappelijke keukens en speelruimtes. Om het gemeenschapsgevoel te onderhouden zijn ook stille ruimtes, een wintertuin, coworkingspace, een gemeenschappelijk atelier, een daktuin voor stadslandbouw en een buitenruimte voorzien.