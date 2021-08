Griekenland deze zomervakantie voor het eerst populairste bestemming

Griekenland heeft Spanje voorbijgestoken als populairste vakantiebestemming. Dat meldt reisorganisatie TUI, die tevreden terugkijkt op de zomervakantie. De omstandigheden om te reizen waren dit jaar gunstiger dan vorige zomer, toen er van coronavaccins nog geen sprake was. Toch liggen de cijfers nog veel lager dan in 2019, voor de pandemie.

De boekingen kwamen door de reisbeperkingen tot en met 19 april later op gang en de geleidelijk stijgende vaccinatiegraad leidde tot een dynamische golf van last minute-boekingen.

Wisselende kleurcodes

TUI registreerde bijna drie keer zoveel boekingen dan in 2020, maar slechts de helft van het aantal van 2019. Dat minder mensen dan normaal een reis boekten, is te wijten aan de steeds wisselende kleurcodes en de daaraan verbonden onzekerheid, en het negatieve reisadvies voor niet-Europese bestemmingen. Boekingen voor populaire vakantielanden als Turkije, Tunesië, Egypte of de Dominicaanse Republiek moesten hierdoor systematisch enkele weken voor afreis worden geannuleerd.

Europese bestemmingen waren daardoor extra populair en er waren zelfs meer boekingen voor die landen dan in 2019. Rhodos was deze zomer de populairste bestemming, gevolgd door Mallorca, Kreta, Kos en Tenerife. Griekenland is deze zomervakantie voor de eerste keer het belangrijkste vakantieland, mede omdat de Griekse eilanden langer dan andere vakantielanden code groen of oranje konden aanhouden. Van de klanten van TUI ging 46 procent naar Griekenland en 39 procent naar Spanje. Bulgarije (5 procent), Italië (4 procent) en Portugal (3 procent) vervolledigen de top 5 van populairste vliegvakantiebestemmingen.

Duurdere vakantie

Opvallend is dat de Belg voor de derde zomer op rij meer spendeert aan zijn vakantie, met gemiddeld 1.239 euro per persoon tegenover 1.165 euro in 2019, en tegelijk steeds kortere vakanties boekt - gemiddeld 8 nachten versus 9 nachten in 2019. Voor het eerst vertrokken er ook evenveel reizigers in juli als in augustus terwijl juli doorgaans de belangrijkste vakantiemaand is. Wachten op volledige vaccinatie speelde hierbij wellicht een grote rol, aldus TUI.

Voor de autovakanties, met dit jaar nog steeds 30 procent minder boekingen dan in topjaar 2019, blijft Frankrijk met één op de drie boekingen het populairste land. Een recordaandeel van 19 procent van de TUI-reizigers boekte een vakantie aan de Belgische kust of in de Ardennen. Oostenrijk (15 procent), Duitsland (12 procent) en Italië (8 procent) vervolledigen de top vijf.