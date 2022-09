Gotta Catch ‘em All! Luxemerk Balmain komt met collectie in Pokémon-thema

Wie in de jaren negentig of later geboren werd, kan niet om Pokémon heen. De spelletjes, de tv-serie, de kaarten... Sinds het eerste videospel verscheen in 1996 zijn de schattige monstertjes niet meer weg te denken uit onze algemene cultuur. Dat heeft ook luxemerk Balmain geweten. Het Franse modemerk komt nu met een hele collectie in Pokémon-thema.