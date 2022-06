Het Taiwanese theemerk Gong Cha, gespecialiseerd in bubbelthee of thee met parels, opent binnen enkele weken zijn eerste winkel in België. Tegen eind dit jaar zouden er een tiental winkels moeten zijn, goed voor zowat vijftig jobs. Dat kondigt franchisenemer Mad Vision aan.

Bubbelthee is zoete melkthee doordrenkt met parelvormige tapioca, op smaak gebracht met fruit of andere toppings en meestal geserveerd op ijs, zo luidt het. De eerste winkel zal de deuren openen in het Brusselse shoppingcentrum Docks. Nadien moeten nog winkels volgen in onder andere Genk, Gent en Antwerpen.

Gong Cha heeft momenteel meer dan 1.650 winkels in twintig landen.