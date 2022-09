Mag jij dit jaar voor het eerst op kot? Of dit nu je eerste jaar in het hoger onderwijs is of niet, het kotleven ziet er volledig anders uit. Je kan eindelijk genieten van het leven zonder ouders (ook al weten we dat je ze stiekem wel zal missen) en je eigen stekje. Eén probleem: je studentenbudget wil niet dat je veel geld uitgeeft. Kotplanet, het digitale medium gewijd aan studenten, geeft jou enkele tips voor het perfecte studentenkot!