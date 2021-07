Gezien op TikTok: pastachips

Op TikTok worden een heleboel rare trends geboren. Of het nu gaat om danspasjes, recepten of poetshacks: je vindt het er allemaal en hoe gekker, hoe beter. Als je dezer dagen op zoek bent naar een originele laatavondsnack, kan je je wellicht wagen aan de nieuwste hype, pastachips.

Pasta kennen we uiteraard allemaal en iedereen heeft weleens een zak chips opengetrokken voor de televisie. Tot zover niets abnormaals. Maar wat nu als je die twee combineert?

Oven of airfryer

Dat was wellicht het idee van de bedenker van de trend, wie dat ook mag wezen. En een trend was klaarblijkelijk geboren. Op TikTok zijn nu talloze filmpjes te vinden over de snack die je makkelijk zelf klaarmaakt. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een airfryer of een oven. Doe de pasta samen met wat olijfolie, parmezaan en look in de airfryer en voeg tegen het einde van de baktijd wat room toe voor een beter resultaat. Heb je geen airfryer in huis? Geen nood, kook je pasta eerst al dente in een pot water en leg ze vervolgens op een ovenplaat. Voeg ook hier dezelfde ingrediënten toe en bak 20 minuutjes op 200°C. Smakelijk!