GETEST. BOB, de vaatwasser die zelfs in de kleinste keuken past

Van alle huishoudelijke taakjes is de vaat doen wellicht één van de meest vervelende. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de schoonmaak van je badkamer of het wassen van je ramen, is het een karwei waar je op dagelijkse basis mee geconfronteerd wordt. Vaak zelfs meerdere malen. Uiteraard zou de mens de mens niet zijn, mochten we daar geen oplossing voor gevonden hebben. Enter de vaatwasmachine.

Tegenwoordig is een vaatwasser bijna even courant in een keuken als pakweg een frigo of een kookplaat. Het is een luxe waar velen onder ons van kleinsaf aan mee opgroeien en die we niet graag opgeven. En toch. Soms confronteert het leven je met situaties waarin je geen ruimte hebt voor een klassieke afwasmachine. Zeker nu de huizenprijzen de pan uitswingen, zien velen onder ons zich verplicht om in te binden op bepaalde comfortaspecten. Die uit de kluiten gewassen grote mensenkeuken komt later wel, toch?

Een kleine keuken stond voor mezelf lange tijd gelijk aan een nijpend afwasmachinegebrek. Als je moet kiezen tussen essentiële kastruimte en een vaatwasser, kies je toch al snel voor dat eerste. Zonder voedselvoorraad en servies kan een mens nu eenmaal weinig met een vaatwasmachine. Bovendien komt een kleine keuken vaak met nog een ander probleem, zeker voor zij die huren en dus weinig aan de loodgieterij kunnen veranderen: de toevoer en afvoer van het water. De meeste vaatwassers dienen namelijk op beide netwerken aangesloten te worden en dat is jammer genoeg niet altijd een optie. Voor huurders met een kleine keuken of een kitchenette is een vaatwasser dus meestal gewoon geen optie.

Vaatwasser gezocht

Althans, dat dacht ik altijd. Tot ik na maandenlang drie keer per dag de vaat te doen zin had om mijn hele servies uit het raam te gooien en voortaan enkel nog afhaalmaaltijden te bestellen. Omdat mijn ecologisch bewustzijn daar toch licht ongemakkelijk van werd en omdat ook mijn portefeuille die hele situatie niet zag zitten, trok ik tegen beter weten in op online onderzoek uit. De criteria? Een compacte machine, met waterreservoir (bij gebrek aan watertoevoer).

Een queeste die me van bij het beginnen verloren leek, maar die uitdraaide op de ontdekking van het jaar - een beetje dramatiek kan nooit kwaad. Tussen de oneindige lijst aan websites, webshops en scams kwam ik namelijk Bok tegen. Geen sleutelhanger in dit geval, maar een vaatwasmachine. Compact, mét waterreservoir en een aandoenlijke robotlook. En ook nog eens van Europese makelij, want de machines worden in Frankrijk vervaardigd.

Bob bob bob

Ik klikte zo snel mogelijk op bestellen, dat snap je wel, maar vervolgens werd mijn geduld nog even op de proef gesteld. De vaatwassers van Bob worden namelijk op bestelling gemaakt, waardoor er geen machines verloren gaan. Goed voor het milieu, minder goed voor ongeduldige zielen. Na drie weken was het dan eindelijk zover: mijn Bob stond voor de deur. Met z’n elf kilo is hij gelukkig niet bepaald een zwaargewicht, waardoor zelfs de minst getrainden onder ons hem zonder al te veel moeite de trap op krijgen. Toch wel zo handig voor de appartementsbewoners onder ons.

Eenmaal uit de doos was de klus in nog geen tien minuten geklaard. Bob vond z’n plekje onder de spoelbak, waar hij met z’n beperkte afmetingen (49h34b49d) makkelijk paste. Watertoevoer kan wel, maar is niet nodig en gebeurt via de vultoevoer links bovenaan. De afvoerbuis schroef je op die van je spoelbak, de stekker steek je - uiteraard - in het stopcontact en Bob is klaar voor gebruik.

De vaatwasser wordt geleverd met een tiental speciale vaatwastabletjes, maar eerlijk? Die steeds opnieuw online bestellen is wat te veel gedoe. In plaats daarvan kan je ook kiezen voor een vloeibaar afwasmiddel voor vaatwassers, ideaal voor de korte cyclus van de machine en ook een stuk voordeliger. Zelf ging ik de Bob Minimalist, verkrijgbaar voor 299,90 euro in het zwart of wit, maar de Bob Custom, vanaf 329,90 euro, heeft wat meer opties. Denk aan verschillende kleuren, geïntegreerde vaatwastabletmodules en een anti-diefstalsysteem. Leuk, maar voor de gemiddelde gebruiker geen noodzaak.

Hoewel ikzelf aanvankelijk wat bang was voor wat er wel en niet in Bob zou passen, viel me dat in de praktijk alles mee. Zes borden, twee koffiekopjes, bestek, twee kommetjes en een paar spatels passen zonder moeite in de vaatwasser. Ben je wat creatief met de indeling, dan vormt zelfs een kleine kookpot geen probleem. Ideaal dus als je alleen of met z’n tweetjes bent en dankzij het snelprogramma (dat welgeteld 20 minuten duurt) kan je op elke moment van de dag Bob even inschakelen. Voor een aangekoekt bord kies je beter voor een langere cyclus, maar voor een snelle wasbeurt is dat meer dan voldoende. Water vullen, programma kiezen en klaar is Bob!

P.S. Vergeet niet om door het raampje te observeren wat er binnenin gebeurt. De vaat (laten) doen was zelden zo fascinerend.