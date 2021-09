Gentenaars lanceren beauty in poedervorm

Het Gentse beautymerk MÕRO Essentials brengt als eerste in België zeep en andere verzorgingsproducten uit op poederbasis. Door kraantjeswater met poeder te mengen in een herbruikbare glazen fles ontstaat er milieuvriendelijke douchegel. Zo probeert het bedrijf een duurzaam alternatief aan te bieden voor vloeibare zeep in plastic wegwerpverpakking.

De gemiddelde vloeibare zeep bestaat voor 80% uit water en slechts 20% actieve ingrediënten. Dat oefent druk uit op het milieu: door de grote hoeveelheid water weegt het product meer, waardoor de CO2-uitstoot onnodig verhoogt tijdens het transport. Bovendien bestaat de verpakking vaak uit plastic flessen voor eenmalig gebruik en worden die flessen niet vaak genoeg gerecycleerd. Tot slot bevatten de gemiddelde zeep en shampoo vaak schadelijke ingrediënten zoals parabenen en siliconen waarvan bewezen is dat ze nadelig zijn voor de huid of voor het hormonaal systeem.

Daar wil het beautymerk MÕRO Essentials nu komaf mee maken. «We waren vaak teleurgesteld in onze zoektocht naar duurzame alternatieven in de badkamer, en hadden altijd het gevoel te moeten inleveren op gebruiksgemak», aldus oprichtsters Yasmine Mili en Katrien De Clerck. «Net als ons zoeken almaar meer consumenten manieren om hun levensstijl in positieve zin aan te passen aan onze planeet.»

Herkenbare textuur en geur

Gedreven door de overtuiging dat duurzaamheid, kwaliteit, design en gemak hand in hand kunnen gaan, ging het team achter MÕRO, samen met een labo gespecialiseerd in natuurlijke cosmetica, op zoek naar een oplossing die past bij hun levensstijl. Zo kwamen ze tot het idee van de poederproducten.

De 20% essentiële zeep-ingrediënten wordt in poedervorm tot bij de klant gebracht. De producten zijn vervaardigd uit 100% natuurlijk parfum en 97% aan ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Er is 20 gram poeder nodig om een fles van 250 milliliter te vullen. Na kort schudden resulteert de combinatie tot een herkenbare textuur en geur, zoals je die verwacht van traditionele hand zeep of douchegel. Wetende dat traditionele lichaamsverzorgingsproducten producten uit 80% water bestaan, wordt het transport door deze poedervorm tot een minimum gereduceerd. Als de fles leeg is, dan koop je enkel nog de poeder refills. Zo hoef je nooit meer plastic flessen weg te gooien én vervoer je niet onnodig water.

Transparante aanpak

MÕRO Essentials trekt duurzaamheid door bij iedere beslissing. De verpakkingen worden gemaakt van landbouwafval en zijn 100% composteerbaar. De glazen ‘forever bottle’ is gemaakt van 50% gerecycleerd glas door een kleine Portugese fabrikant. De assemblage en verzending van de producten gebeurt in samenwerking met een Belgisch sociaal maatwerkbedrijf.

«Voor ons zijn dit logische keuzes. Wij willen transparant en eerlijk zijn over onze aanpak. Zo komt onze roestvrij stalen dispenser voorlopig uit China, omdat we nog geen alternatief gevonden hebben», zegt Mili.

Nog tot donderdag 7 oktober 2021 stelt MÕRO Essentials hun hand wash & body wash voor via een voorverkoopcampagne, waardoor consumenten kunnen kennismaken met hun producten via een eenmalig kortingstarief. Met de opbrengst zal de volledige productie opstarten.