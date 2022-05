Genoeg van al die reclame? Je kan tegenwoordig kiezen wat je wel en niet ziet via Google

Misschien wil je liever geen alcoholreclame zien omdat je vroeger kampte met een verslaving. Misschien kan je niet zwanger worden en word je daarom triest van al die zwangerschapstesten. Misschien ben je net uiteen met je partner en kan je geen verliefd koppeltje meer zien.

Vijf onderwerpen

Wat jouw probleem met reclame ook moge zijn, we hebben goed nieuws voor je. Nadat het eerder al mogelijk was om ads voor alcohol en gokken te verbergen, is dat nu ook het geval voor reclame die te maken heeft met datingsites, zwangerschappen en ouderschap, en diëten. Dat maakte Karin Hennessy, productverantwoordelijke bij Google, bekend. Hoewel het niet mogelijk is om te garanderen dat je nooit meer een fles alcohol of een verliefd koppeltje ziet (die kunnen in andere categorieën wel nog voorbijkomen), kan je er voor de vijf eerder genoemde categorieën nu voor zorgen dat die voortaan verborgen worden. Daarvoor hoef je enkel naar je Google ads-instellingen te gaan en helemaal onderaan de pagina de gewenste onderwerpen te verbergen.

Nog volgens Karin Hennessy luistert Google continu naar haar gebruikers en is het dus mogelijk dat er in de toekomst nog andere ads-onderwerpen aan het lijstje worden toegevoegd.