GENIAAL. Deze eetbare plakband houdt je burrito bij elkaar

Wraps en burrito’s, we zijn fan van alles wat in een pannenkoekachtig jasje komt. Althans, wat de smaak betreft dan toch. Want het eetcomfort is een heel ander verhaal. Je neemt een beet, het hele ding valt open en voor je het weet mag je een outfitwissel doen. Niet bepaald handig dus, maar gelukkig hebben enkele studenten nu de ideale oplossing gevonden voor dat probleem: eetbare plakband.